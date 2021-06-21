Фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників яскравими кадрами з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф Соня Плакидюк, яка знімає українських знаменитостей, і сама не проти позувати перед камерою. Красуня, яка була фешн-експертом в шоу "Супер топ-модель по-українськи", у своєму мікроблозі в Instagram опублікувала яскраві кадри з нової "лялькової" фотосесії, на яких з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, на нових фотографіях Соня позує в Червоній кімнаті, вона прилягла на м'який диванчик і знята ніби зверху. Перед камерою красуня з'явилася в стильному небесно-блакитному плащі з гудзиками, а в руках тримає улюблену туш. Її волосся зібране в акуратний хвіст і розсипані поруч з головою, а на обличчі яскравий макіяж і здивований вираз, виглядає вона вельми забавно, походячи на ляльку.

У підписі до фотографії Плакидюк розповіла про своє дитинство і будь туші для вій. "Колись в глибокому дитинстві я була справжньою єврейською дівчинкою і ніколи не йшла з гостей без подарунків. Ні-ні, я нічого не просила, не верещала "хочу", а просто з щирим захопленням хвалила все, що мені подобалося, ляскаючи своїми довгими, як у Бембі, віями. Це я до чого - якби у мене тоді була ще й ця туш, то одного разу я б точно пішла з подарованими конем і квартирою — а не банками варення і сережками", - написала Соня.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала кокетливий весняний образ, Астаф'єва не витримала: "Швидко зняла...".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи "підловила Дашу Астаф'єву в той самий момент: "Бюстгальтер не...".

Також Politeka писала, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи "позбулася ліфчика і комплексів: "А чи не занадто...".