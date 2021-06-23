Співачка Тіна Кароль здивувала несподіваною заявою про артистів, які їздять на гастролі до країни-агресора

Причому камінь прилетів в город не тільки українських представників шоубізу, а й казахстанських. Зараз 36-річна зірка знаходиться в Казахстані, куди приїхала з промотуром нового альбому.

Про своє бачення ситуації з гастролями колег у Росії Кароль висловилася під час інтерв'ю на YouTube-каналі MUZZONE TV, передає Politeka.net. Співачка пов'язала поїздки деяких артистів з відсутністю у них самоідентифікації. У Казахстані Тіна заявила, що хоче показати місцевим артистам, що Росія їм не потрібна.

"Я співачка з України, приїхала в Казахстан. Ми не їздимо в Росію, хоча у мене багато там шанувальників. Ви чекаєте нас, і ми чекаємо вас, тому що ми знаємо свою самоідентифікацію. Такий промотур пояснить всім нам, і вашим артистам Казахстану, що ми чекаємо їх в Україні. Нам не потрібні посередники, ми вміємо комунікувати один з одним. Багато виконавців з Казахстану живуть в Москві. Хотілося б, щоб вони залишалися в своїй країні і творили для своєї батьківщини", - Кароль збентежила заявою.

Раніше ми повідомляли, що Тіна зізналася в бажанні закохатися. Втративши чоловіка вісім років тому, артистка, схоже, готова до нового досвіду.

"Я всередині задаю собі питання: "я хочу закохатися?". Не знаю. Не хочу. Чого я хочу? Ось розквітнути напевно, відчути повну силу, як жінки. І нехай це стане маніпуляцією для інших, а для тебе це сила. Я хочу любові, і не знаю. Але, може бути відкрита їй. Якась така куля питань без відповідей і ризикові думки, можна так сказати", - туманно говорила вона в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, Кароль здивувала новими одкровеннями про "роман" з Даном Баланом, що їх чекає в майбутньому.

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