Що з ногою?

Співачка Настя Каменських вирішила похвалитися спортивними вихідними, але щось пішло не так

34-річна зірка вибралася на прогулянку разом зі своєю кращою подругою Анною Завгородньою, колишньою дружиною репера Позитива. Останнім часом дівчата багато часу проводять разом. Чого тільки варта їхня поїздка до Мексики, де вони прожили майже місяць, знімаючи реаліті "Дівчата рулять".

У новому пості Каменських розповіла, як "правильно" вони з Анею провели святкові вихідні на Трійцю, передає Politeka.net.

"Бублик @annchuk дякую тобі за день 🤍 це були правильні, насичені і справжні вихідні. Завтра в бій 😤", - йдеться в підписі.

У кадрі Настя з розпущеним волоссям і мінімум косметики на обличчі позувала поруч із навороченим велосипедом салатового кольору. Артистка була в білій футболці, блакитних міні-шортиках і кросівках.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багатьох вразив розмір її ноги. Дівчина скористалася однією з функцій в камері телефону, ненавмисно подовживши собі не тільки саму ніжку, але й ступню.

"Смішний знімок красивої панянки. На ній кроси або лижі?! 😉😁"

"Що у тебе з кросівком, чого як ласта?"

"Що з ногою? Витягнули на 47 розмір одну ногу 😂 😂"

"Ох вже цей 0,5 режим, ноги подовжує, але і з стопи лижі робить"

"Настя, який у вас розмір ноги?"

"Настя, молодець! Що за велосипед?"

"Сорок останній розмір ;)"

"Спорт і праця поруч йдуть, так тримати, Настюш"

"Настя, з сидінням на такій висоті коліна угробите! Його потрібно по висоті налаштувати так, щоб в нижньому положенні педалі нога була майже випрямлена!"

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