Ну просто циганський барон

Продюсер і репер Потап розбурхав мережу новими кадрами

Як передає Politeka.net, кадрами чоловік співачки Насті Каменських поділився на своїй сторінці в Instagram.

"До концерту і після", - написав артист.

Потап показав кілька кадрів. На одному він стоїть на тлі чорного авто, а на інших – позує в будинку поруч з опудалом ведмедя.

Наряд репер підібрав в стилі total black.

Знімки викликали бурхливу реакцію фоловерів артиста.

"Циганський барон", "Потап з Потапичем", "Братик ведмежа", "Це напевно хороми Іво Бобула", "Ведмідь бомба🔥🔥🔥 просто круть фото", "це у вас у вітальні?",- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Потап презентував анонс свого нового кліпу. Він розповів, що пісня «екзорцизм» найсильніша в його альбомі. Репер зізнався, що ця пісня заснована на його власній історії.

"Любов очищає і зцілює тебе-Ось чому це екзорцизм, baby!",- прокоментував новинку артист.

Музикант поділився кількома кадрами з відео-роботи. На одному з них він постав з розбитим закривавленим обличчям в гамівній сорочці.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в бікіні показала, як грається з молодшим братом в басейні: "інша сторона".

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