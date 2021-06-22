Продюсер і репер Потап розбурхав мережу новими кадрами
Як передає Politeka.net, кадрами чоловік співачки Насті Каменських поділився на своїй сторінці в Instagram.
"До концерту і після", - написав артист.
Потап показав кілька кадрів. На одному він стоїть на тлі чорного авто, а на інших – позує в будинку поруч з опудалом ведмедя.
Наряд репер підібрав в стилі total black.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Юна Юля безслідно зникла: пішла до подруги і пропала, прикмети
Внучка Чапкіса здивувала заявою після похорону дідуся і показала фото: "Шоу має тривати"
Могилевська в яскравому вбранні показала, як світиться від щастя поруч з Винником: "Вау, шикарні"
Раптово обірвалося життя відомого актора, йому було всього 50: "Непоправна втрата"
Знімки викликали бурхливу реакцію фоловерів артиста.
"Циганський барон", "Потап з Потапичем", "Братик ведмежа", "Це напевно хороми Іво Бобула", "Ведмідь бомба🔥🔥🔥 просто круть фото", "це у вас у вітальні?",- пишуть в коментарях.
Нагадаємо, раніше Потап презентував анонс свого нового кліпу. Він розповів, що пісня «екзорцизм» найсильніша в його альбомі. Репер зізнався, що ця пісня заснована на його власній історії.
"Любов очищає і зцілює тебе-Ось чому це екзорцизм, baby!",- прокоментував новинку артист.
Музикант поділився кількома кадрами з відео-роботи. На одному з них він постав з розбитим закривавленим обличчям в гамівній сорочці.
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в бікіні показала, як грається з молодшим братом в басейні: "інша сторона".
Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа Андраде зважилася на божевільний вчинок далеко від України: "це було страшно!"
Також Politeka писала, що Каменських з Потапом засвітили двір розкішного особняка з великим басейном: "у нас такий гарний захід сонця"