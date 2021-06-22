Грег Чапкіс, син покійного хореографа і судді з " Танців з зірками" Григорія Чапкіса, зворушив теплими словами

Як відомо, серце легендарного танцюриста зупинилося 13 червня. Григорію Миколайовичу був 91 рік. За словами його єдиного сина Грега, який емігрував з матір'ю в США, причиною смерті стала старість і "відмова всього". Чапкіс до останнього брав участь у житті українського шоубізу, знімався в проектах, давав інтерв'ю і відвідував вечірки. Поки взимку минулого року не потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. Надалі артист ще два рази потрапляв до лікарні, в останній раз у нього почали відмовляти ноги і сильно боліла спина.

Поховали Чапкіса 18 червня на Байковому кладовищі в Києві. Попрощатися з ним з-за кордону приїжджали його діти (син Грег і дочка Лілія), а також старші внучки.

Син Чапкіса вже полетів додому, в Сан-Франциско, де у нього власна танцювальна школа І сім'я (дружина Ембер і двоє дітей), звернувшись звідти до публіки. Відповідні "сторіз" знаменитість опублікував у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Грег подякував усім за підтримку, а також зазначив, що продовжить справу свого батька.

"Привіт всім! Я хочу подякувати Вам за повідомлення і дзвінки в цей важкий період для мене і моєї сім'ї. Я вдячний вам усім і дуже ціную те, що ви робите для нашої сім'ї. Я продовжу робити те, що у мене виходить найкраще. Я продовжу займатися справою мого батька. На цьому все. Ще раз спасибі всім", - сказав він.

Нагадаємо, що син Чапкіса напередодні похорону батька звернувся до своєї дитини:»тато тебе дуже любить...".

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