Співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою Тревел-програми "Орел і решка", засвітилася з новим другом

24-річна підопічна продюсера Потапа вела випуск шоу в екзотичних Еміратах. Відповідний пост з'явився на сторінці "Нового каналу" в Instagram, передає Politeka.net.

На фото Андраде зображена поруч з місцевим жителем, який гладить Левеня. Виявляється, в Дубаї це популярна Домашня тварина.

«Для місцевих жителів тримати в будинку цих пухнастиків — частина культури предків 🦁 Проте обмеження все ж існують, і, як ти можеш здогадатися, разом з левом до магазину не сходиш. Моя Michelle Andrade в останньому випуску "Орел і Решка: Земляни" побувала в гостях у корінного дубайця, якому лева подарувала королівська сім'я. Милота, правда ж? 😅 Мішель вдалося навіть подружитися з левом — знаючи харизму @mishvirmish, я в цьому і не сумнівалася», - йдеться в повідомленні.

Раніше Андраде розповіла, що в Дубаї, де виконала свою мрію – стрибнула з парашутом.

"Це було страшно, дуже! Спочатку відчувала себе дуже спокійно, але коли ми почали все вище і вище підніматися, відчула як серце б'ється швидше і швидше, я почала хвилюватися і переживати! Але на рахунок 1,2... і я вже стрімко падаю вниз! Така кількість метеликів в животі, я ще не відчувала ніколи! Тебе нічого не тримає, ти хочеш хапатися за все можливе, але ти просто падаєш як мішок картоплі вниз! І єдине, що залишається робити, це кайфувати! Насолоджуватися і намагатися дихати", - поділилася враженнями зірка.

Нагадаємо, екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін вразив новим відео з фігуристою дівчиною.

А ще Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде повисла на сцені вниз головою, втрутився Педан.

Також Politeka повідомляла, що екс-бойфренд Мішель Андраде Ломакін зробив сумне зізнання.