Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилася особистими кадрами з домашнім образом

Співачка є активним користувачем соціальної мережі Instagram - вона активно публікує фото зі зйомок, розповідає про підготовку до нових концертів і нерідко радує домашніми кадрами без фільтрів. Цього разу Надя підкорила стрункою фігурою.

На представлених в розділі Сторі кадрах Дорофєєва показала простий і зручний лук дня-чорні міні-шорти і смарагдову вільну майку без принтів. Пишні і розпущене волосся надали Наді природного і затишного вигляду.

Перед дзеркалом Надя покрутилася, хвалячись також зручним чорним взуттям і підкреслюючи тим самим витончені вигини. Сонцезахисні окуляри вдало завершили образ співачки, легко привертає увагу своїх фанатів.

Також Надя опублікувала в Instagram яскраві фото з концерту. Красуню можна побачити в штанях і топі на сцені.

"Хочу, щоб ми разом ще раз поринули в dofamin, яким був наповнений мій перший сольний концерт в Києві!",- написала Надя.

"Який-же офігенний костюм", "Включили повідомлення і чекаємо"," це не можна пропустити!! Ми чекаємо", " всім dodofamily будемо на трансляції!", "Я була на концерті, але з великим задоволенням ще раз занурюся в цю нереальну атмосферу", "це напевно один з найкрасивіших образів , що у тебе було", - похвалили Надю в мережі.

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