Відома українська красуня Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", поділилася яскравими пляжними кадрами

Заради проекту та участі у фотосесіях свого часу Таня вирішила схуднути і всіма силами займалася цим довгий час. Причому суворі дієти, обмеження і неправильний режим призвели до частих зривів, стрибків ваги без обмеженого харчування та інших проблем.

Тільки після того, як модель навчилася просто харчуватися правильно і займатися спортом у своєму ритмі, вона припинила думати про дієти взагалі. Тому шанувальники масово цікавляться у Брик її секретами стрункості і запитують про принципи догляду за собою.

Розповідаючи про себе цього разу, Таня супроводила коментарі особистими фото в яскравих бікіні, засвітивши струнку і доглянуту фігуру.

Відповідаючи на питання, чи є у неї в планах продати графік вправ, дівчина зазначила, що ні: «не бачу сенсу продавати те, що і так є в Інтернеті. Та й я якось не супер-фахівець в цьому плані. Можу розповісти тільки про особистий досвід і те, безкоштовно».

Раніше Брик поділилася пікантним кадром, продемонструвавши стильний білизняний комплект білого кольору. Без зайвих прикрас, деталей в образі і відвертостей Тетяна виглядала ще привабливіше, ніж зазвичай.

"Покажу вам бекстейдж з сьогоднішньої зйомки для papaya_ua», - написала модель під фото.

Шанувальники відразу відреагували: «Богиня😍; Яка гарна ❤️; Як же красиво😻; Ікона 😍🔥; Шикарна 💕 😍; Неймовірна 😍🔥; найкрасивіша 😍❤️».

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