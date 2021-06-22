Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе і розповіла про плани
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою. Красуня раніше була солісткою групи" Время и Стекло", але недавно почала сольну кар'єру. Співачка вже виступила з сольним концертом у Києві і на цьому вирішила не зупинятися.
Красуня вирішила запросити фанатів на кілька концертів у різних містах, супроводивши пост фотографіями. На знімках Надя була в коротких шортиках, демонструючи розкішні ніжки.
"Нагадую собі і тобі не злити чергове літо
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Діти і дорослі загинули у воді на Трійцю під Києвом: деталі трагедії
Масштабний потоп в Україні, вулиці перетворилися на річки, нові кадри стихії: "Нехай Бог береже..."
Раптово обірвалося життя відомого актора, йому було всього 50: "Непоправна втрата"
82-річну українку можуть відправити до в'язниці на 15 років: що накоїла старенька
І нагадую, що стартував сезон літніх концертів
Чекаю тебе:
2 липня - Миколаїв
3 липня - Херсон
4 липня - Одеса
5 і 6 липня-Київ, Atlas Weekend", - написала Надя Дорофєєва.
Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:
"З альбомом літо стане веселіше і атмосферне!", "Ось це літо я можу назвати найкращим"," як завжди Божественна"," незвично, але все таки удачі тобі на сольних концертах", " чекаємо з туром в Дніпрі!! Ми зробимо шоу".
Повідомлялося, що популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новими фото в соцмережі.
У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала два знімки, на яких з'явилася в образах з кліпу.
Нагадаємо, Дорофєєва у вузеньких лосинах влаштувала гаряче тренування на вулиці, підкоривши фігурою
А ще Politeka писала, що Дорофєєва в прозорих лосинах і ТОПі напросилася на компліменти
Також Politeka повідомляла, що Надю Дорофєєву переплутали з MARUV і " Ранетками"