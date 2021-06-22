Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе і розповіла про плани

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою. Красуня раніше була солісткою групи" Время и Стекло", але недавно почала сольну кар'єру. Співачка вже виступила з сольним концертом у Києві і на цьому вирішила не зупинятися.

Красуня вирішила запросити фанатів на кілька концертів у різних містах, супроводивши пост фотографіями. На знімках Надя була в коротких шортиках, демонструючи розкішні ніжки.

"Нагадую собі і тобі не злити чергове літо

І нагадую, що стартував сезон літніх концертів

Чекаю тебе:

2 липня - Миколаїв

3 липня - Херсон

4 липня - Одеса

5 і 6 липня-Київ, Atlas Weekend", - написала Надя Дорофєєва.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"З альбомом літо стане веселіше і атмосферне!", "Ось це літо я можу назвати найкращим"," як завжди Божественна"," незвично, але все таки удачі тобі на сольних концертах", " чекаємо з туром в Дніпрі!! Ми зробимо шоу".

Повідомлялося, що популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новими фото в соцмережі.

У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала два знімки, на яких з'явилася в образах з кліпу.

Нагадаємо, Дорофєєва у вузеньких лосинах влаштувала гаряче тренування на вулиці, підкоривши фігурою

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