Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова показала незвичайні фото з чоловіком на останніх тижнях вагітності

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий і шоумен Микита Добринін один з небагатьох, хто знайшов своє кохання на проекті "Холостяк". Обраницею красеня стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Парочка не приховує своє життя і часто ділиться з фанатами в соцмережах новинами і фото. Так, у своєму Instagram Даша часто показує фанатам свої вагітні фото, а цього разу вирішила поділитися потаємним і розповіла про переїзд в новий будинок.

У своєму мікроблозі Даша виклала кілька чарівних знімків, на яких позує разом з Микитою, виглядають вони дуже ошатно і елегантно. Добринін позує, сидячи в м'якому шкіряному кріслі, на ньому класичний чорний костюм з білою сорочкою. Квіткова з'явилася перед камерою в довгій облягаючій сукні чорного кольору, яка підкреслила величезний вагітний живіт, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Даша написала: "Сьогодні рівно 37 тижнів ми в очікуванні нашого сина. Домовляємося з ним, щоб зустріч відбулася після переїзду в будинок. У нас майже все готово. Як я? Страшенно нервую, але намагаюся себе контролювати. Мене заспокоюють моменти, коли я сиджу на сайтах і вибираю різні штуки для дому. Дихаю глибоко. Мені здається, що тіло набрякло до нереальних масштабів, намагаюся зайвий раз в дзеркало не дивитися. Радію, що все пішло не в обличчя, а в попу і ноги. Рухаюсь повільно і кряхчу".

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