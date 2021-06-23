Дочка гумористки з "Квартал 95" Олени Кравець, Маша, змусила "залипнути" гіпнотичним відео

18-річна дівчина, як відомо, професійно займається танцями. У своєму новому пості в Instagram вона вирішила похвалитися талантом, опублікувавши кілька архівних роликів, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Кілька моїх виходів на @hypedance.battle ️☄️ Дуже хотілося б поділитися і залишити ці спогади у себе в профілі, так як це мій перший досвід участі в батлах, і пройти в півфінал для мене було абсолютною несподіванкою. Нехай в цих виходах поки не все ідеально, але в будь-якому випадку, це був безцінний досвід! Далі - більше!", - розговорилася Маша в підписі.

На кадрах дівчина постала в об'ємному вбранні: футболці оверсайз і широких штанях. Одяг якраз не сковував рухів, і дочка Кравець, здається відчувала себе як риба у воді. Під час виступу її обступили інші танцюристи, судячи зі схвальних вигуків яких, Машин талант оцінили по достоїнству.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Однією з перших відреагувала мама дівчини.

"Машулик... яка імпровізація крута!)), - похвалила Олена доньку. - Я зараз буду дивитися це в двадцятий раз! Здається, я скоро запам'ятаю і вивчу всі рухи!))) Хоча навряд чи це можна повторити...♥️"

"аааєєє❤️"; "Пишаюся 🖤✨"; "Йооо. Молодець, взагалі респект тобі 🙌"; "Маша, як класно 😍 🔥 🙌 я теж хочу 😭"; "Очманіти😍"; "Яке класне володіння тілом🔥 👏", - приєдналися інші.

Нагадаємо, що Олена Кравець кардинально змінила імідж після відходу з "жіночого кварталу": "мінус 10 за паспортом".

Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець зняла, як мама "відривається" з Кошовим і Ткачем в Туреччині: "від зорі до зорі".

Крім того Politeka писала, що Кравець з " Квартал 95 "звернулася до чоловіка, показавши його небезпечне захоплення:" мій головний пілот!".