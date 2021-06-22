Відома співачка Анастасія Приходько показала в соцмережі фото себе без фільтрів і фотошопу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, але після пологів все вирішила показати шанувальникам в Instagram яскраві фото з того часу, коли була вагітна. А цього разу зірка виклала незвичайний знімок з нової "магічної" фотосесії, на якому показала обличчя зблизька.

Як видно, на знімку Настя з'явилася в цікавому образі з характерним головним убором, декорованому яскравими пір'ям. На цьому фото співачка вирішила показати крупним планом своє обличчя, зазначивши, що тут немає фотошопу. На її обличчі видно легкий макіяж і ледь помітні мімічні зморшки, а погляд впевнений.

У підписі до фотографії Приходько написала: "#безфотошопа. Тільки кольорокорекція і трохи магії під час зйомки. Погодьтеся, в кожній жінці десь всередині живе ворожка. Кожна з нас володіє своєю власною магією: хтось знає яку приправу додати в борщ, щоб він був самим ароматним, хтось знає, як зробити квартальний звіт з бухгалтерії так, щоб до нього не причепилися, хтось знає, як приборкати 30 першокласників в одному класі і повернути батькам в цілості й схоронності. У кожній живе магія! Повірте мені".

Користувачі тут же почали коментувати нове фото Насті: "Вау. Яка красива. Фотосесія цікава", "На фотографії – ніжна, чуттєва, душевна, фантастична жінка. Ось я обожнюю таких жінок", "Дивлюся на цю фотографію і бачу обкладинку синглу, а краще нового альбому", "Як круто помічено! Люблю все, що роблю! Або просто без не роблю, якщо немає сил!", "Шикарна фотка!".

Нагадаємо, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "Чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів: "Доброго ранку".

Також Politeka писала, Анастасія Приходько таємно народила третю дитину, ніжні фото: "Який малюк".