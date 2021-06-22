Співачка Настя Каменських вразила своєю фігурою

34-річна зірка схильна до повноти, тому їй доводиться більше за інших стежити за харчуванням і приділяти часу занять спорту. Нещодавно красуня розповіла в своєму Instagram, що схудла на майже на 20 кілограм.

Зараз же Каменських може похвалитися прекрасною формою, яку підтримує регулярними тренуваннями. У новому пості співачка показала фото з пробіжки, передає Politeka.net.

Настя була відображена в чорних велосипедках і ТОПі.

"Обожнюю починати ранок з пробіжки. Таке бадьорий ранок, дає заряд на цілий день☀ сьогодні мене чекає багато цікавого. всім класного настрою", - написала артистка.

Шанувальники засипали співачку компліментами, зазначивши, що Настя помітно схудла, і виглядає приголомшливо.

"Ви дуже класна", "Ууууух красуня моя", "ви дуже мотивуєте", "кішечка вийшла погуляти", "ти прекрасна", "Яка попка", "Ти так схудла", "Чарівна", "ти дуже красиво виглядаєш", "Смакотулька", - пишуть в коментарях.

Раніше Каменських розповідала, що для підтримки форми харчується дрібно по п'ять разів на день і в один і той же час - це дозволяє виробити звичку і працювати організму більш ефективно.

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