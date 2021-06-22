Відома українська співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра" і подружка Макса Барських, показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Міша Романова встигла побудувати кар'єру успішної співачки. Красуня володіє ефектними формами, а ще дружить з Максом Барських, з яким їй приписують роман. Зараз дівчина вирішила відправиться на відпочинок до Туреччини і ділиться в Instagram провокаційними фото.

На знімку, який Міша опублікувала цього разу, дівчина була в розкішній ванній. Дівчина дивилася в камеру, не соромлячись показати ефектні форми.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи Еріку Герцег, а також написали компліменти розкішній блондинці:

"А можна матюкатися?", "Люблю"," вогонь"," Ти просто вогонь","Мішенька, ти дуже красива сподіваюся у тебе буде чоловік який буде любити тебе".

Повідомлялося, що екс-солістка групи "ВІА Гра", українська співачка Міша Романова вразила виглядом в прозорому комбінезоні.

На свіжих фото Міша з'явилася в чорному комбінезоні, який, до того ж, був дуже коротким. Романова не стала надягати під комбінезон нижню білизну, засвітивши свої апетитні форми.

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