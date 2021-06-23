Нова " Холостячка" Злата Огневич вразила стильним образом на зйомках реаліті-шоу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому буде шукати свою другу половинку. Буквально днями стартували зйомки реаліті за участю артистки, а на сторінці проекту в Instagram виклали чарівне фото артистки, на якому вона з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, Злата відображена в дивовижній локації, вона стоїть в цікавій позі і як ніби поправляє зачіску. Перед камерою красуня з'явилася в хитромудрому вбранні, який складається з коротенького мереживного плаття і просторої світлої накидки до п'ят. Волосся співачки акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. схоже, цей наряд Злата вибрала для першої зустрічі з нареченими, щоб справити на них враження.

У підписі до фотографії розповіли про презентацію нового кліпу Огневич, а сама вона поділилася тонкощами своєї професії і зйомок. А ось в коментарях розгорілася бурхлива дискусія щодо вбрання зірки, деяким її образ абсолютно не сподобався. "Нехай Златі пощастить зустріти свою другу половинку!", "У неї немає іншого плаття?!", "А коли буде" Холостячка?", "Коли ж уже перший випуск", "Як можна було таке невдале плаття підібрати?", "Не розумію, чому дівчата пишуть за сукню, мені як хлопцеві це плаття виглядає дуже красиво і жіночно", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, В Огневич з'явився фаворит на "Холостячці", здивував на першому ж побаченні: "Відкрию секрет..."

Як повідомляла Politeka, "Холостячки" Ксенія Мішина і Огневич, приспустивши вбрання, влаштували битву поглядів: "Не перевершити...".

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