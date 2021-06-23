Відома українська співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра" і подружка Макса Барських, сколихнула мережу гарячим фото

Міша Романова встигла побудувати кар'єру успішної співачки. Красуня володіє ефектними формами, а ще дружить з Максом Барських, з яким їй приписують роман.

Зараз дівчина відпочиває в Туреччині, звідки ділиться вражаючими кадрами. Саме таким став її новий пост, повідомляє Politeka.net.

"Коротко про погоду цього літа", - підписала вона фото.

Міша Романова відображена в душі на тлі екзотичних рослин. Вона позує в чорному купальнику.

Відзначимо, користувачі Мережі були захоплені побачивши, що Романова на такому пікантному фото.

"Оце так кулі", "викликайте пожежників, тому що у нас тут вогнище", "О Боже! Миша шо коїться", "та так дуже гаряче не тільки літо, але і фото з вами Міша ви просто Королева 👑 краси Богиня", "Смажень! І я не про погоду", - пишуть в коментарях.

Раніше Міша Романова опублікувала фото, на якому була відображена в розкішній ванній. Дівчина дивилася в камеру, не соромлячись показати ефектні форми.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи Еріку Герцег, а також написали компліменти розкішній блондинці.

Нагадаємо, подруга Макса Барських Романова небезпечно нахилилася в леопардовій сукні з декольте.

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Романова разом з Максом Барських повідомила радісну новину.

Також Politeka повідомляла, що подружка Макса Барських Романова в жовтому бікіні змусила їй заздрити.