Відома українська співачка Міша Романова, колишня солістка групи "ВІА Гра" і подружка Макса Барських, сколихнула мережу гарячим фото
Міша Романова встигла побудувати кар'єру успішної співачки. Красуня володіє ефектними формами, а ще дружить з Максом Барських, з яким їй приписують роман.
Зараз дівчина відпочиває в Туреччині, звідки ділиться вражаючими кадрами. Саме таким став її новий пост, повідомляє Politeka.net.
"Коротко про погоду цього літа", - підписала вона фото.
Міша Романова відображена в душі на тлі екзотичних рослин. Вона позує в чорному купальнику.
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Відзначимо, користувачі Мережі були захоплені побачивши, що Романова на такому пікантному фото.
"Оце так кулі", "викликайте пожежників, тому що у нас тут вогнище", "О Боже! Миша шо коїться", "та так дуже гаряче не тільки літо, але і фото з вами Міша ви просто Королева 👑 краси Богиня", "Смажень! І я не про погоду", - пишуть в коментарях.
Раніше Міша Романова опублікувала фото, на якому була відображена в розкішній ванній. Дівчина дивилася в камеру, не соромлячись показати ефектні форми.
Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи Еріку Герцег, а також написали компліменти розкішній блондинці.
Нагадаємо, подруга Макса Барських Романова небезпечно нахилилася в леопардовій сукні з декольте.
А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Романова разом з Максом Барських повідомила радісну новину.
Також Politeka повідомляла, що подружка Макса Барських Романова в жовтому бікіні змусила їй заздрити.