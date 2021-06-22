Онук і внучка відомої співачки Софії Ротару виступили на фестивалі в Києві

Як передає Politeka.net, 27-річний Анатолій Євдокименко виступив з діджейським сетом на фестивалі «Білі ночі» в Києві. Підтримати музиканта прийшла його рідна сестра Соня, яка в результаті танцювала весь виступ поруч з братом.

Невістка Софії Ротару Світлана опублікувала епізод з виступу у себе в Instagram. На ролику видно, що брат і сестра буквально підірвали танцпол. Гості фестивалю із задоволенням слухали музику і танцювали. Шанувальники зіркової сім'ї залишили під відео масу приємних слів.

"Браво, браво", «Круто, я дискотеку місцеву влаштовувала під цю музику)», «які вони щасливенькі, радісні і гарненькі!", "Прекрасний виступ, наживо ще крутіше, багато отримала позитивних емоцій, радості, захоплення... Захоплююся @shmn, молодець, кращий", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Анатолій давно займається музикою і виступає на різних фестивалях. А ось його молодша сестра ще знаходиться в пошуку себе. Вона пробувала себе в музиці, але далі одного кліпу справа не пішла. Зараз Соня Євдокименко активно веде свій блог, розповідаючи про життя в США.

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