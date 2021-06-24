Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан розговорилася про любов до власного тіла

28-річна красуня здобула славу після перемоги в шоу. Анна активно спілкується з шанувальниками в своєму Instagram. Одним з найбільш частих питань, який їй задають, крім, звичайно відносин з Заливако, про те, як їй вдалося в короткі терміни сильно схуднути.

Переможниця "Холостяка" вирішила зробити окремий пост, в якому розповіла, як за півроку скинула 16 кг, передає Politeka.net. Дівчина детально розписала, від чого їй довелося відмовитися і дала кілька надихаючих порад. Пост вона доповнила атмосферним чорно-білим знімком, на якому позувала в чорній сукні з двома розрізами від стегна, підкресливши стрункий силует.

"Як схуднути? Ой, дівчата, це, напевно, один з найбільш популярних питань в гуглі 😅 Свого часу, я за 6 місяців інтенсивної роботи над собою, схудла на 16 кг... насправді, тільки робота в комплексі дасть позитивний результат! І більше того, у всіх сферах життя, потрібно навести порядок! Тільки тоді Ви отримаєте прекрасне і здорове тіло🌸", - звернулася Анна до прихильниць.

Так, вона виділила п'ять пунктів:

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1. Правильне харчування. Ніяких дієт! Ніяких жорстких обмежень в їжі!

2. Виключити солодке. Я замінювала солодощі - корисними фітнес-батончиками з горіхів і сухофруктів. Знаю, що ще можна їсти зефір.

3. Пити воду. Багато.

4. Тренування і в принципі спорт. Друзі, це невід'ємна частина нашого життя.

5. НАЙГОЛОВНІШИЙ ПУНКТ. Любити себе і своє тіло! Дівчата, будуть і зриви, і сльози, і бажання все кинути! Але пам'ятайте одне! Ви робите це - для себе!"

Крім того, кохана Заливако зізналася в недосконалостях свого тіла, до яких, в іншому, звикла і навіть полюбила.

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"Ну і відповідь на питання, яке цікавить багатьох... Так, у мене теж є розтяжки. Вони з'являються у більшості дівчат, так що нічого такого в цьому немає❤️ не ставтеся до них як до вади! Вважайте їх особливістю своєї фігури", - зазначила Анна.

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