Ведуча Катя Осадча заінтригувала цікавими кадрами
37-річна зірка, як відомо, скоро подарує своєму чоловікові, шоумену Юрію Горбунову ще одного малюка. Вагітність не заважає ведучій працювати. Осадчу, незважаючи на вже помітно кругленький животик, як і раніше запрошують вести різні корпоративи, крім того, вона не кинула свою програму "Світське життя".
Днями Осадча побувала на відкритті першого казино в Україні. Вечірка відбулася в Одесі, і зібрала "вершки" українського шоубізу. Катя опублікувала свіжі фото з заходу в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
На кадрах ведуча постала в широкій довгій сукні червоного відтінку, що нагадує квітку. Тканина вільно лягла, приховуючи в своїх складках вагітний животик зірки.
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Осадча засвітилася в компанії співачки Насті Каменських і судді з "МайстерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.
"Світське життя" в Одесі на відкритті найбільшого в Україні казино! Всі подробиці такої азартної вечірки цієї суботи о 23.20! Грали хоч раз в житті? 😉", - йдеться в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Тільки хотіла написати... куди пропали Настя і Потап? Або просто я їх не завжди бачу😍"
"Настя пудельок 😍"
"дуже велика подія... все робиться для трудящих з товстими гаманцями... 😢😒😏"
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