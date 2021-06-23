Ведуча Катя Осадча заінтригувала цікавими кадрами

37-річна зірка, як відомо, скоро подарує своєму чоловікові, шоумену Юрію Горбунову ще одного малюка. Вагітність не заважає ведучій працювати. Осадчу, незважаючи на вже помітно кругленький животик, як і раніше запрошують вести різні корпоративи, крім того, вона не кинула свою програму "Світське життя".

Днями Осадча побувала на відкритті першого казино в Україні. Вечірка відбулася в Одесі, і зібрала "вершки" українського шоубізу. Катя опублікувала свіжі фото з заходу в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах ведуча постала в широкій довгій сукні червоного відтінку, що нагадує квітку. Тканина вільно лягла, приховуючи в своїх складках вагітний животик зірки.

Осадча засвітилася в компанії співачки Насті Каменських і судді з "МайстерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.

"Світське життя" в Одесі на відкритті найбільшого в Україні казино! Всі подробиці такої азартної вечірки цієї суботи о 23.20! Грали хоч раз в житті? 😉", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Тільки хотіла написати... куди пропали Настя і Потап? Або просто я їх не завжди бачу😍"

"Настя пудельок 😍"

"дуже велика подія... все робиться для трудящих з товстими гаманцями... 😢😒😏"

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