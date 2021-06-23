Колишня солістка групи " ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва сколихнула Мережу унікальним кадром
42-річна співачка публікувала чорно-біле фото в себе в мікроблозі в Instagram, на якому зібрала разом своїх найулюбленіших чоловіків, передає Politeka.net. Сімейний кадр з чоловіком Валерієм Меладзе і синами 17-річним Костею і 6-річним Лукою вийшов дуже "живим" і атмосферним.
Альбіна приурочила пост до дня народження Валерія, присвятивши йому теплі слова: "З днем народження, коханий❤️ будь щасливий!!!". Артисту 23 червня виповнилося 56 років.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто відзначив схожість Джанабаєвої зі старшим сином, а ось молодшенький схожий на батька.
"Яке фото!!!!!❤️"
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"Шалено красиві всі😍 😍 😍з днем народження Валерія!!❤️"
"З днем народження!❤ ️ Альбіна, у вас найкрасивіші чоловіки 😍"
"Лука! Перший раз... Чудовий хлопець! 👏 👏 👏 Зі святом вашу сім'ю!"
"У старшого сина очі мамині. А молодший копія тата"
"Нехай буде щаслива вся ваша сім'я! Спасибі за ваш талант!❤️"
"Які сини 🔥"
"Старший копія мама))) з днем народження Валерія💐"
"Від щирого серця прийміть вітання. Як же приємно на Вас дивитися"
Відзначимо, в квітні у Меладзе з Джанабаєвою народилася дочка. Співачка оголосила про свою вагітність, будучи вже на останніх термінах. Новонароджену дівчинку назвали Агатою. Молоді батьки частенько радують шанувальників кумедними кадрами з малятком.
Нагадаємо, що 42-річна екс-ВІА Гра Джанабаєва зворушила знімком з Меладзе і новонародженою донькою: «перші прогулянки».
Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Джанабаєва після пологів вирішила показати, якою була до слави і шлюбу з Меладзе: "Ох...".
Також Politeka писала, що Джанабаєва і Меладзе знайшли спосіб приховати втомлений вигляд після безсонних ночей: кадри "солодкої парочки".