Колишня солістка групи " ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва сколихнула Мережу унікальним кадром

42-річна співачка публікувала чорно-біле фото в себе в мікроблозі в Instagram, на якому зібрала разом своїх найулюбленіших чоловіків, передає Politeka.net. Сімейний кадр з чоловіком Валерієм Меладзе і синами 17-річним Костею і 6-річним Лукою вийшов дуже "живим" і атмосферним.

Альбіна приурочила пост до дня народження Валерія, присвятивши йому теплі слова: "З днем народження, коханий❤️ будь щасливий!!!". Артисту 23 червня виповнилося 56 років.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто відзначив схожість Джанабаєвої зі старшим сином, а ось молодшенький схожий на батька.

"Яке фото!!!!!❤️"

"Шалено красиві всі😍 😍 😍з днем народження Валерія!!❤️"

"З днем народження!❤ ️ Альбіна, у вас найкрасивіші чоловіки 😍"

"Лука! Перший раз... Чудовий хлопець! 👏 👏 👏 Зі святом вашу сім'ю!"

"У старшого сина очі мамині. А молодший копія тата"

"Нехай буде щаслива вся ваша сім'я! Спасибі за ваш талант!❤️"

"Які сини 🔥"

"Старший копія мама))) з днем народження Валерія💐"

"Від щирого серця прийміть вітання. Як же приємно на Вас дивитися"

Відзначимо, в квітні у Меладзе з Джанабаєвою народилася дочка. Співачка оголосила про свою вагітність, будучи вже на останніх термінах. Новонароджену дівчинку назвали Агатою. Молоді батьки частенько радують шанувальників кумедними кадрами з малятком.

Нагадаємо, що 42-річна екс-ВІА Гра Джанабаєва зворушила знімком з Меладзе і новонародженою донькою: «перші прогулянки».

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Джанабаєва після пологів вирішила показати, якою була до слави і шлюбу з Меладзе: "Ох...".

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