Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала себе у свіжому образі
Як пише Politeka.net, Зарицька є популярною українською співачкою, про яку всі почули завдяки "Х-Фактору", на якому красуня заспівала свою пісню "Свята". Але справжню популярність групі принесла пісня"Плакала". А недавно красуня зізналася, що її покликали побути моделлю вперше в житті. Не забуває Саша і про Інстаграм, де ділиться цікавим контентом.
На фото, яке Зарицька опублікувала в Instagram, красуня була в білій сорочці і капелюшку. Дівчина дивилася прямо в об'єктив камери, ваблячи поглядом. Кадр вийшов дуже цікавим і навіть трохи провокаційним.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "розкішна дівчинка, просто бомба".
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Повідомлялося, що вокалістка групи Kazka Олександра Зарицька збентежила розкішним образом і довгоочікуваним оголошенням.
Так, дівчина повідомила про прем'єру пісні" Красива серцем", зробивши відповідний пост в Instagram. Ця композиція стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко « - адаптації всесвітньо відомого Колумбійського серіального формату» Betty la fea «або» Ugly Betty", який свого часу став найуспішнішою теленовелою.
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