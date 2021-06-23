Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала себе у свіжому образі

Як пише Politeka.net, Зарицька є популярною українською співачкою, про яку всі почули завдяки "Х-Фактору", на якому красуня заспівала свою пісню "Свята". Але справжню популярність групі принесла пісня"Плакала". А недавно красуня зізналася, що її покликали побути моделлю вперше в житті. Не забуває Саша і про Інстаграм, де ділиться цікавим контентом.

На фото, яке Зарицька опублікувала в Instagram, красуня була в білій сорочці і капелюшку. Дівчина дивилася прямо в об'єктив камери, ваблячи поглядом. Кадр вийшов дуже цікавим і навіть трохи провокаційним.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "розкішна дівчинка, просто бомба".

Повідомлялося, що вокалістка групи Kazka Олександра Зарицька збентежила розкішним образом і довгоочікуваним оголошенням.

Так, дівчина повідомила про прем'єру пісні" Красива серцем", зробивши відповідний пост в Instagram. Ця композиція стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко « - адаптації всесвітньо відомого Колумбійського серіального формату» Betty la fea «або» Ugly Betty", який свого часу став найуспішнішою теленовелою.

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