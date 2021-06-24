Популярна співачка Дженніфер Лопес у Смарагдовому бікіні підкреслила свою видатну фігуру
Відома виконавиця часто влаштовує рекламні фотосесії, якими доводить в черговий раз, що час над нею не владний. У Смарагдовому купальнику зірка підкреслила свої кращі сторони, більш того, вельми сміливий і глибокий виріз на бюсті показав декольте знаменитості з вигідного боку.
Схоже, Дженніфер соромитися нічого, адже щоб володіти такою фігурою вона почала додатково займатися спортивними танцями, пройшла курси танців на пілоні і займається йогою вранці.
З акуратними прикрасами, нюдовим макіяжем і розпущеним Локонами знаменитість виглядала дуже спокусливо:
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"Прекрасна і чудова Дженні, не можу повірити, це рай; мені подобається ваш вигляд; не дайте собі забутися, здається, їй навіть менше 50, виглядає дуже добре, хід королеви; захопилася; це не Малятко, але дуже красива; жінка для спокуси» - пишуть в мережі.
Також нещодавно шанувальники захопилися кумедними танцями Лопес на відпочинку вдома.
Артистка вирішила станцювати перед камерою у дворі, дивуючи завзятими рухами під популярну мелодію. У Смарагдовому костюмі, що складається з класичних штанів і маленького Топіка, зірка покрутилася перед об'єктивом, позитивно посміхаючись і хвалячись бездоганним виглядом.
У 51-рік Лопес все ще є що показати, тому її обличчя без зморшок і підтягнута шкіра завжди всіх захоплює.
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