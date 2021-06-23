Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками" і колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про домашні проблеми

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос вирушила нещодавно на ретрит. Красуня вирішила розповісти, що змінилося після поїздки і опублікувала новий пост в Instagram:

"Поки я, складно зважившись на поїздку, перебувала на ретриті і опрацьовувала свої внутрішні речі, вдома все посипалося... Софія захворіла на кір, у Дені була підозра на ковид, діти Ігоря теж захворіли, собаку відвезли в лікарню. Навіть я захворіла, хоча вже давно забула що це таке. По роботі теж було пару складних ситуацій. Присипте це різними неприємними побутовими дрібницями.

Про що це?

Я думаю, що коли ти починаєш щось глибинно змінювати у своєму житті, то відбуваються збої в системі, зміни в полі, когнітивний дисонанс, очищення перед новою главою.

Те, що не все йде гладко, зовсім не ознака досконалої помилки. Можливо, згори мені дають можливість виправити і побачити те, на що я раніше не була здатна. Можливо, це випробування, в якому повинні проявитися такі високі духовні сили, про які я і не підозрювала. У будь – якому випадку-це привід для роздумів, самоаналізу і прийняття, але аж ніяк не для відчаю.

Давай-Лама говорив " коли людині здається «що все йде шкереберть, в його життя намагається увійти щось чудове»

Розуміння унікального сенсу свого життя вносить Справжню і глибоку радість, що дає силу встояти в будь-яких випробуваннях

Завжди цікава Ваша думка. Як ви ставитеся до випробувань?

П. С: у нас вже всі здорові і все добре", - написала Санта.

На фото Санта здалася роздягненою і у ванній. Красуня дивилася прямо в камеру, вражаючи чуттєвістю.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"А ви малятку щеплення від кору не робили?", "Дені ж з батьком своїм своїм живе ? Ви хоч бачите його ?", "Шикарний".

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос в міні-бікіні поніжилася біля водоспаду

А ще Politeka писала, що відома телеведуча звернулася до Дімопулос через 5 тис. євро

Також Politeka повідомляла, що між екс-чоловіком Санти Дімопулос і відомою ведучою стався конфлікт



