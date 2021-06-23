Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками" і колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про домашні проблеми

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос вирушила нещодавно на ретрит. Красуня вирішила розповісти, що змінилося після поїздки і опублікувала новий пост в Instagram:

"Поки я, складно зважившись на поїздку, перебувала на ретриті і опрацьовувала свої внутрішні речі, вдома все посипалося... Софія захворіла на кір, у Дені була підозра на ковид, діти Ігоря теж захворіли, собаку відвезли в лікарню. Навіть я захворіла, хоча вже давно забула що це таке. По роботі теж було пару складних ситуацій. Присипте це різними неприємними побутовими дрібницями.

Про що це?

Популярні новини зараз

Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

Дорофєєва в міні-шортиках полонила природним виглядом без фільтрів: кадри

Роздягнена Емілі Ратаковскі притиснула пишні форми руками: "Неймовірна дівчина"

3-річна дівчинка стала круглою сиротою в день народження: деталі трагедії на Тернопільщині

Загибель 21-річної рекордсменки України: стали відомі подробиці трагедії, "їхала додому після..."
Показати ще

Я думаю, що коли ти починаєш щось глибинно змінювати у своєму житті, то відбуваються збої в системі, зміни в полі, когнітивний дисонанс, очищення перед новою главою.

Те, що не все йде гладко, зовсім не ознака досконалої помилки. Можливо, згори мені дають можливість виправити і побачити те, на що я раніше не була здатна. Можливо, це випробування, в якому повинні проявитися такі високі духовні сили, про які я і не підозрювала. У будь – якому випадку-це привід для роздумів, самоаналізу і прийняття, але аж ніяк не для відчаю.

Давай-Лама говорив " коли людині здається «що все йде шкереберть, в його життя намагається увійти щось чудове»

Розуміння унікального сенсу свого життя вносить Справжню і глибоку радість, що дає силу встояти в будь-яких випробуваннях

Завжди цікава Ваша думка. Як ви ставитеся до випробувань?

П. С: у нас вже всі здорові і все добре", - написала Санта.

На фото Санта здалася роздягненою і у ванній. Красуня дивилася прямо в камеру, вражаючи чуттєвістю.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"А ви малятку щеплення від кору не робили?", "Дені ж з батьком своїм своїм живе ? Ви хоч бачите його ?", "Шикарний".

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос в міні-бікіні поніжилася біля водоспаду

А ще Politeka писала, що відома телеведуча звернулася до Дімопулос через 5 тис. євро

Також Politeka повідомляла, що між екс-чоловіком Санти Дімопулос і відомою ведучою стався конфлікт