Радіоведучий, телеведучий бекстейджа "Голосу країни" Слава Дьомін, з'явився в компанії популярного блогера
Слава Дьомін з'являється в компанії різних зірок за родом своєї професії, повідомляє Politeka.net. Зокрема, ведучий неодноразово запрошував до студії і записував інтерв'ю з українською співачкою Тіною Кароль, у зв'язку з чим його стали називати улюбленцем цієї співачки.
На новому ж фото в Instagram Дьомін постав в компанії мандрівника Антона Птушкіна, який став популярним після зйомок в шоу "Орел і решка".
Обидва дивилися в камеру, роблячи селфі.
"А Я ЗНАЮ про яку країну буде наступний великий випуск у @ptuxerman !!! А ви не знаєте! А я знаю!🤪 Як думаєте, про яку?",- написав радіоведучий.
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За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Про країну Слава+ Антон Птушкін😍"," ті, хто дивляться Дурнєва знають😂 😅"," Україна", "Намібія", "про яку б країну не був випуск, впевнені, він буде крутий🤘 🤘 🤘", " в країні Люкс ФМ😂", " не розповідай, чекаємо, це ж інтрига 😮 😮 ", "Ми теж знаємо! Нам @aleksey_durnev вже у своєму випуску розповів😂 👏", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Антон Птушкін починав кар'єру, як діджей і організатор заходів. Майбутній телеведучий пройшов кастинг, і став одним з найпопулярніших зірок "Орел і Решка".
Ведучому подобалося подорожувати без золотої карти, адже так вдавалося по-справжньому познайомитися з країною перебування.
У 2018 році Птушкін пішов з шоу і зараз знімає власний проект на каналі Ютуб.
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