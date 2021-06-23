Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, розповіла про те, як варто ставитися до критики

Блогерка Даша Квіткова активно веде свою сторінку в Instagram, пише Politeka.net. Зараз на сторінку дівчини підписані 1,7 мільйонів людей, з ними Дарина регулярно ділиться красивими знімками і своїми думками про життя.

Цього разу обраниця екс-"холостяка" поміркувала про критику і своє ставлення до неї.

"Чим раніше ми приймаємо той факт, що всім подобатися неможливо, тим легше нам живеться. Ми простіше ставимося до критики у свою сторону і менше критикуємо оточуючих", поділилася Квіткова, розмістивши кілька ніжних кадрів.

У приклад колишня учасниця шоу зазначила, що смаки у людей різні. Крім і різних захоплень, улюблених кухонь і музики, також кожен віддає перевагу "своїм" людям.

"Чому? У нас різні характери, погляди на життя і принципи. Тому абсолютно нормально, що хтось заходить, як людина і особистість, а хтось ні. Тільки ми у відповіді за те, ким себе оточуємо", - додала блогерка.

За 10 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Яка красива", "яка ти красива!!!!!!!!!!!!❤ ️ ❤ ️ ", "ідеально😍 🔥", "яка ти красива!!!!!!!!!!!!❤ ️ ❤ ️ ", "Я ЛЮБЛЮ тебе 😙❤️", "згодна на всі 100% ❤️", "Beautiful😍 🔥 😍", "така ніжна😍", "золоті слова", "це точно,ми те що ми випромінюємо!!!", "Я б додала ще до ваших слів, чтотне варто очікувати, що інші люди будуть вести себе, думати, відчувати також як і ми. ❤️".

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