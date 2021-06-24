Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе на прогулянці в Іспанії
Як пише Politeka.net, Мішель є популярною українською співачкою, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап). Не так давно дівчина випустила новий міні-альбом, а після цього стала ведучою "Орла і Решки". І ось красуня вирішила поділитися фото, як проводить час в Іспанії.
На фото Мішель здалася в міні-сукні, присівши біля Пальми. Андраде виставила ніжки вперед, хвалячись їх стрункістю
"Моя дорога Іспанія", - написала Мішель.
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Фанати відразу почали ставити лайки і коментувати публікацію:
"Відмінний знімок", " а що за місто?", "Ти дуже красива", " класне фото! Що за костюм, підкажіть будь ласка", " я просто була там в 2017 аж в 4 містах. Якщо ти в Мадриді, то це круте місто".
Повідомлялося, що співачка Мішель Андраде, яка стала новою ведучою Тревел-програми "Орел і решка", засвітилася з новим другом.
На фото Андраде зображена поруч з місцевим жителем, який гладить Левеня. Виявляється, в Дубаї це популярна Домашня тварина.
«Для місцевих жителів тримати в будинку цих пухнастиків-частина культури предків. Однак обмеження все ж існують, і, як ти можеш здогадатися, разом з левом в магазин не сходиш. Моя Michelle Andrade в останньому випуску "Орел і Решка", - написано в повідомленні.
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