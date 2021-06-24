Відома українська ведуча Ольга Фреймут поділилася кадрами свого відпочинку

Популярна телеведуча вирушила на відпочинок до Греції, звідки ділиться яскравими кадрами, пише Politeka.net.

До слова, в одному з недавніх сторіс Ольга розповіла, що її прабабуся родом з Греції, можливо, саме тому вона з сім'єю любить цю країну.

Красуня зробила кілька яскравих кадрів на курорті. Спочатку зірка була в довгому сарафані з відкритою спиною. Ольга пройшлася, обертаючись і дивлячись в камеру.

На іншому сторіс Фреймут позувала на шезлонгу в довгій сорочці, яка трохи розстебнулася і було видно купальник зірки.

Телеведуча розпустила волосся, а очі приховала за великими окулярами.

Позаду зірки відкривався вид на басейн з блакитною водою.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Ольга Фреймут активно веде сторінку в Instagram. Зараз на телеведучу підписано 671 тисяча осіб.

Зірка у своєму акаунті часто робить пости, в яких навчає українців етикету.

Телеведуча розповідає, як правильно їсти, пити та інші дії на людях.

У серії "Школа пані Фреймут" вона випустила провокаційну книгу "Етикет", призначена для читачів з почуттям гумору. У 2015-му телеведуча опублікувала своєрідні записки мандрівника «Де їсть і з ким спить Ольга Фреймут».

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».