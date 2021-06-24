Відома українська ведуча Ольга Фреймут поділилася кадрами свого відпочинку
Популярна телеведуча вирушила на відпочинок до Греції, звідки ділиться яскравими кадрами, пише Politeka.net.
До слова, в одному з недавніх сторіс Ольга розповіла, що її прабабуся родом з Греції, можливо, саме тому вона з сім'єю любить цю країну.
Красуня зробила кілька яскравих кадрів на курорті. Спочатку зірка була в довгому сарафані з відкритою спиною. Ольга пройшлася, обертаючись і дивлячись в камеру.
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На іншому сторіс Фреймут позувала на шезлонгу в довгій сорочці, яка трохи розстебнулася і було видно купальник зірки.
Телеведуча розпустила волосся, а очі приховала за великими окулярами.
Позаду зірки відкривався вид на басейн з блакитною водою.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Ольга Фреймут активно веде сторінку в Instagram. Зараз на телеведучу підписано 671 тисяча осіб.
Зірка у своєму акаунті часто робить пости, в яких навчає українців етикету.
Телеведуча розповідає, як правильно їсти, пити та інші дії на людях.
У серії "Школа пані Фреймут" вона випустила провокаційну книгу "Етикет", призначена для читачів з почуттям гумору. У 2015-му телеведуча опублікувала своєрідні записки мандрівника «Де їсть і з ким спить Ольга Фреймут».
Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".
Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».