Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, зірка "Х-Фактора" Даша Трегубова є не тільки успішною телеведучою, а й актрисою. Красуня навіть грала в театрі, а ще любить читати вірші, радуючи десятки тисяч фанатів в Instagram.

Цього разу Даша вирішила показати, як релаксує на пляжі. Красуня в червоному купальнику лежала біля моря, задерши ноги вгору. Трегубова повернула голову в бік камери, посміхнувшись для знімка. Як можна зрозуміти, Даша вирушила до Чорного моря в Одесу.

На другому фото Даша вже сиділа, а не лежала. Красуня зігнула ніжку, трохи додавши грайливості кадру.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "Краща".

Повідомлялося, що популярна телеведуча і актриса Дар'я Трегубова з колегами вирушила в тур по Хмельницькій області.

Цього разу Дар'я Трегубова поділилася кадрами свого туру з колегами. Зірка була в білій сорочці і джинсах, завершили її образ стильні аксесуари.

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