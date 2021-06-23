Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, зірка "Х-Фактора" Даша Трегубова є не тільки успішною телеведучою, а й актрисою. Красуня навіть грала в театрі, а ще любить читати вірші, радуючи десятки тисяч фанатів в Instagram.
Цього разу Даша вирішила показати, як релаксує на пляжі. Красуня в червоному купальнику лежала біля моря, задерши ноги вгору. Трегубова повернула голову в бік камери, посміхнувшись для знімка. Як можна зрозуміти, Даша вирушила до Чорного моря в Одесу.
На другому фото Даша вже сиділа, а не лежала. Красуня зігнула ніжку, трохи додавши грайливості кадру.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Обірвалося життя українського політика, без батька залишилося двоє дітей: "Дуже шкода"
Напівроздягнена Леся Нікітюк показала, як збиралася до іменинника Притулі: кадри
Роздягнена Емілі Ратаковскі притиснула пишні форми руками: "Неймовірна дівчина"
Двоє малюків випали з вікон, дорослі недогледіли: деталі нещастя в Києві
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "Краща".
Повідомлялося, що популярна телеведуча і актриса Дар'я Трегубова з колегами вирушила в тур по Хмельницькій області.
Цього разу Дар'я Трегубова поділилася кадрами свого туру з колегами. Зірка була в білій сорочці і джинсах, завершили її образ стильні аксесуари.
Нагадаємо, зірка "Х-фактора" Трегубова розповіла про несподіване випробування на зйомках
Також Politeka повідомляла, що Трегубова з "Х-Фактора" без одягу прикрила розкішні форми тільки півоніями
А ще Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" побешкетувала перед камерою з розкішною подругою-брюнеткою