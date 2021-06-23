Відома співачка Алла Пугачова спровокувала обговорення свого цікавого образу

Зірка йде в ногу з часом, тому завжди намагається виглядати не тільки стильно, а ще й ефектно, пише Politeka.net. З молодого віку Пугачова могла приворожити своїм луком.

За багато років творчості були, як невдалі, так і вбрання, що підкреслюють привабливість співачки.

Користувачі мережі досі створюють фан-сторінки, на яких згадують не тільки творчість, а й образи зірки. Так, в одній з груп розмістили відео, зняте ще у 2016 році на Слов'янському базарі у Вітебську. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Постаріла примадонна виступала в сукні, яка викликала обговорення в коментарях. Наряд був з довгою прозорою спідницею, і, таким чином, можна було розглянути ніжки Алли.

"Якщо я когось, когось погублю, то лише себе, тільки лише себе...❤️", - написали автори поста.

За годину пост зібрав майже 50 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Краща. Зразкова. Жива легенда", " яке плаття цікаве у Алли, які ніжки просвічуються!🔥 👍 ", "Красуня", " сукня Незрівнянна!!!😍 ❤ ️ 🔥 ", "Яка гарна Алла щастя Вам Здоров'я Любіть один одного", " але ця спідниця коротка і ніжки мене вбивають...ну негарно ж!!!", "Плаття!!!🔥 🔥 🔥 ", "Красиво! Професійне виконання! Браво, Алла Борисівна!", "Сукня дуже красива і дуже підходить", " сукня зовсім не за віком !!! Хоча дуже люблю Аллу!!! Може не права - вибачте 😞".

Нагадаємо, 72-річна Алла Пугачова помолодшала в компанії відомих колег:"гримуча суміш".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна влаштувала " концерт "зірковому батькові:"Ти мій кумир".

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