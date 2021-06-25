Українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою, поніжившись на сонці

Популярна артистка може похвалитися ідеальною фігурою в будь-якому вбранні, передає Politeka.net. Вся справа в тому, що Настя схудла, стежачи за своїм харчуванням і займаючись спортом.

У своєму Instagram зірка регулярно балує шанувальників фотографіями, на яких підкреслює свої вигини. Цього разу Каменських позувала в короткій сукні, завдяки якій оголилися стрункі ніжки. Також наряд мав глибоке декольте, що додало образу особливої пікантності.

Зірка позувала на підстилці, тримаючи в руках морозиво.

"Люблю влаштовувати собі годинку повного chill out-поніжитися на сонечку, з'їсти морозиво, дочитати книгу 🥰", - написала українська знаменитість.

За годину публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Що за книга? Порадьте почитати 😍", "Ой, не можу"," обожнюю це морозиво 🔥", " яку книгу читаєте?", "Краса 😍", "шикарна", "Настяяяяяя, дай лизнути мороженку♥♥️", "гарного відпочинку❤️", "фотка клас ви прекрасні з морозивом🤍 🕊 🤍", "красуня💚 💚", "Крута", " 😍 молодець що тут скажеш....", "Красива дівчинка 👧", " 🙌 🔥 ну Настюха, ну ножищии ну круті!🔥🔥🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🌹❤❤❤❤❤👍👍👍👍👸". - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, зараз на сторінку Насті Каменських підписані 5,3 і мільйона користувачів мережі.

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