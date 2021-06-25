Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес вразила домашнім кадром
Дженніфер Лопес в 51 рік є прикладом для наслідування серед багатьох жінок. При цьому вона не заперечує, що багато робить заради підтримки фігури в ідеальній формі і не відмовляється від тренувань навіть у свята.
У своєму новому пості ефектна красуня вирішила нагадати дівчатам про те, як важливо піклуватися про себе, передає Politeka.net.
Дженніфер Лопес показала фото, на якому зображена в білому халаті. Красуня якраз застосовує якийсь косметичний засіб.
"Любов до себе-це турбота про себе. Це ваше щотижневе нагадування про те, що потрібно піклуватися про себе і робити щастя пріоритетом кожен день», - написала вона.
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Фолловери зірки дякують їй за таке нагадування і захоплюються її красою.
"Яка ж ти красива", "це ідеально", "О, Боже мій, ти така красива", "О, Боже, крихітко, ти чудова", "Ти виглядаєш бездоганно", - пишуть в коментарях.
Відзначимо, Лопес часто влаштовує рекламні фотосесії, якими доводить в черговий раз, що час над нею не владний. В одній з таких зірка підкреслила свої кращі сторони в смарагдовому купальнику, більш того, вельми сміливий і глибокий виріз на бюсті показав декольте знаменитості з вигідного боку.
Нагадаємо, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею.
Як повідомляла Politeka, Лопес в крихітному боді довела, чому вік їй не перешкода.
Також Politeka писала, Дженніфер Лопес, розлучившись з нареченим, приміряла вбрання з декольте до пупка.