Ведуча Катя Осадча, незважаючи на те, що при надії, продовжує працювати та знімати програму "Світське життя"

37-річна зірка скоро стане мамою втретє. У неї вже є 18-річний син Ілля від першого шлюбу, а також 4-річний Іван, якого вона народила від нинішнього коханого, шоумена Юрія Горбунова. Про вагітність Осадчої стало відомо зовсім недавно. Стать майбутнього малюка поки не розкривають.

Осадча з Горбуновим намагалися якомога довше тримати в таємниці цю подію, хоча деякі шанувальники ще за кілька місяців до цього писали в Мережі, що наряди Каті стали набагато вільніше.

Як би там не було, зараз ведуча насолоджується очікуванням, та й животик ховати вже не доводиться. Так, Катя засвітилася на фестивалі "Книжковий арсенал" у Києві, передає Politeka.net. На ній було вузьке синє плаття з пишними рукавами та призібране на талії.

Коли Осадча брала інтерв'ю у відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, її зняли з цікавого ракуру - збоку. Вона не втрималася, щоб не прокоментувати свій вигляд.

"Яка ж я збоку кумедна. Коли відчуваєш себе тростиною, а виглядаєш як бегемот😜", - поскаржилася Осадча.

Крім того, ведуча засвітилася разом із президентом Литви Далею Грібаускайте, показавши себе ще з одного цікавого ракурсу.

Раніше ми розповідали, до цього Осадча встигла злітати в Одесу на відкриття казино. Зірка хизувалася в червоній сукні, схожій на квітку. У своєму Instagram вона показала, як весело провела час в компанії Насті Каменських і Ектора Хіменеса-Браво.

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