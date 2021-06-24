Ведуча Катя Осадча, незважаючи на те, що при надії, продовжує працювати та знімати програму "Світське життя"
37-річна зірка скоро стане мамою втретє. У неї вже є 18-річний син Ілля від першого шлюбу, а також 4-річний Іван, якого вона народила від нинішнього коханого, шоумена Юрія Горбунова. Про вагітність Осадчої стало відомо зовсім недавно. Стать майбутнього малюка поки не розкривають.
Осадча з Горбуновим намагалися якомога довше тримати в таємниці цю подію, хоча деякі шанувальники ще за кілька місяців до цього писали в Мережі, що наряди Каті стали набагато вільніше.
Як би там не було, зараз ведуча насолоджується очікуванням, та й животик ховати вже не доводиться. Так, Катя засвітилася на фестивалі "Книжковий арсенал" у Києві, передає Politeka.net. На ній було вузьке синє плаття з пишними рукавами та призібране на талії.
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Коли Осадча брала інтерв'ю у відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, її зняли з цікавого ракуру - збоку. Вона не втрималася, щоб не прокоментувати свій вигляд.
"Яка ж я збоку кумедна. Коли відчуваєш себе тростиною, а виглядаєш як бегемот😜", - поскаржилася Осадча.
Крім того, ведуча засвітилася разом із президентом Литви Далею Грібаускайте, показавши себе ще з одного цікавого ракурсу.
Раніше ми розповідали, до цього Осадча встигла злітати в Одесу на відкриття казино. Зірка хизувалася в червоній сукні, схожій на квітку. У своєму Instagram вона показала, як весело провела час в компанії Насті Каменських і Ектора Хіменеса-Браво.
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