Український співак Олег Винник хоч і приховує особисте життя, все ж не зміг приховати свою "таємну" дружину

Популярний виконавець вважає, що головне - це його творчість, а особисте життя не повинно нікого стосуватися, передає Politeka.net. Однак в мережі все одно обговорюються деталі, які Винник намагається приховати.

Зокрема, користувачі мережі назвали "таємну" дружину співака, його, так би мовити, головну "вовчицю" - бек-вокалістку, а також самостійну співачку Таюне (Таїсія Сватко).

В Instagram раз у раз створюються фан-групи, присвячені артистці. Так, в одному з таких акаунтів опублікували відео, в якому Таюне постала в різних образах, підкорюючи своїм стилем і привабливістю. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Люблю❤❤💖", - написали автори поста.

Публікація зібрала майже 200 переглядів і трохи коментарів.

"Саме так! 😍😍😍❤️❤️❤️", "Красиво", "Люблю ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ наша квіточка", "ти досконала", " так ❤ ️ 🙌 🔥 😍 ",- написали користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що, за неофіційними даними, Олег Винник і Таїсія Сватко познайомилися ще в музичному гуртожитку під час навчання. За довгі роки шлюбу у пари нібито народився син.

Зараз обидва артисти гастролюють разом, а також займаються розвитком своїх кар'єр. Олег Винник став популярним співаком, особливо серед жінок.

До слова, зараз на сторінку співака підписані 969 тисяч користувачів Мережі.

Нагадаємо, що з'явилося відео, що Олег Винник "витворяв" під час зйомок з молоденькою партнеркою: "тепер чекаємо…"

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