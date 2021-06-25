Всесвітньо відома супермодель Алла Костромічова зробила гучну заяву, здивувавши епатажним луком

Як відомо, у 35-річної зірки шоу "Супер топ-модель по-українськи" є своє модельне агентство, дівчина домоглася певного п'єдесталу в світі моди, до її думки прислухаються і на неї хочуть бути схожою.

У своєму новому пості в Instagram Алла поділилася враженнями про незвичайний бал Circus Vogue Ball у Києві, який зібрав найяскравіших та неординарних особистостей, що прийшли козирнути своїм талантом або зовнішністю, передає Politeka.net.

На думку Костромічової, багатьом учасникам заходу не вистачило харизми.

"Для мене Vogue це про зухвалість, харизму, біль спраги свободи, епатаж і експресію; це мова самовираження і прояву своєї альтернативної сутності... Через цю призму мені було складно сприймати деякі моменти. Я не розумію, навіщо брати участь в категорії, якщо твій костюм це просто плаття з мас-маркету і в цьому немає твоєї душі, твоєї творчості і твого болю... Можна бути просто красивою дівчинкою, а можна чіпляти поглядом і заповнювати весь простір своєю енергією", - обурилася Костромічова.

На кадрах Алла постала в "хижому" образі - загримована під леопарда. Яскравий макіяж з широкими "плямистими" стрілками й африканські косички надали її зовнішності більше ефекту.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Леопард, завжди асоціюється з топ моделлю по-українськи, і реакцією суддів на тих, хто приходив в такому забарвленні 😂 - потрібно вміти носити"

"Тропікана-жінка)"

"Ось приклад - як потрібно носити леопардовий принт 👏"

"Ти крута 🥰 👌 👍"

"Зі стрілками трохи перебір"

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