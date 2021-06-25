Всесвітньо відома супермодель Алла Костромічова зробила гучну заяву, здивувавши епатажним луком
Як відомо, у 35-річної зірки шоу "Супер топ-модель по-українськи" є своє модельне агентство, дівчина домоглася певного п'єдесталу в світі моди, до її думки прислухаються і на неї хочуть бути схожою.
У своєму новому пості в Instagram Алла поділилася враженнями про незвичайний бал Circus Vogue Ball у Києві, який зібрав найяскравіших та неординарних особистостей, що прийшли козирнути своїм талантом або зовнішністю, передає Politeka.net.
На думку Костромічової, багатьом учасникам заходу не вистачило харизми.
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"Для мене Vogue це про зухвалість, харизму, біль спраги свободи, епатаж і експресію; це мова самовираження і прояву своєї альтернативної сутності... Через цю призму мені було складно сприймати деякі моменти. Я не розумію, навіщо брати участь в категорії, якщо твій костюм це просто плаття з мас-маркету і в цьому немає твоєї душі, твоєї творчості і твого болю... Можна бути просто красивою дівчинкою, а можна чіпляти поглядом і заповнювати весь простір своєю енергією", - обурилася Костромічова.
На кадрах Алла постала в "хижому" образі - загримована під леопарда. Яскравий макіяж з широкими "плямистими" стрілками й африканські косички надали її зовнішності більше ефекту.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Леопард, завжди асоціюється з топ моделлю по-українськи, і реакцією суддів на тих, хто приходив в такому забарвленні 😂 - потрібно вміти носити"
"Тропікана-жінка)"
"Ось приклад - як потрібно носити леопардовий принт 👏"
"Ти крута 🥰 👌 👍"
"Зі стрілками трохи перебір"
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