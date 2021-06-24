Співачка Наташа Корольова разом зі своєю мамою, Людмилою Поривай, дали інтерв'ю, в якому розкрили деталі свого життя

Наташа Корольова народилася в музичній родині: мати - диригент хорової капели "Світоч" Людмила Поривай, а її батько - хормейстер академічного хору Володимир Поривай, який помер у 1993 році.

Вже 30 років мати і 80-річний вітчим зірки розкішно живуть в США, де у них квартира в Маямі. Про це Наташа і Людмила розповіли в ефірі програми НТВ.

До слова, в цьому місті є також квартири у Анжеліки Варум, Ігоря Крутого, Філіпа Кіркорова, Ігоря Ніколаєва та інших зірок.

У США Людмила Поривай отримує пенсію по старості в розмірі 600 доларів, при тому, що вона там ніколи не працювала, а її чоловік - 2000 дол. У останнього також є свій бізнес-ресторани і таксі. На квартплату сім'я витрачає приблизно 1000 доларів на місяць.

Наташа Корольова зазначила, що у власності її матері також є ще кілька квартир, які вона здає.

Людмила час від часу приїжджає в Росію до своєї дочки, а Наташа гостює у матері в США.

Нагадаємо, Наташа Корольова займається творчістю з самого раннього дитинства. У 15 років в якості ведучої солістки дитячої рок-опери «Дитя світу» вона вирушила на перші гастролі в США.

Після цього співачка відправилася в Москву, де пройшла прослуховування у продюсера Ігоря Ніколаєва, після чого про Наташу Корольову дізналися всі, завдяки хітовим пісням.

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