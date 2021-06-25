Відома українська актриса Лілія Ребрик показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною українською телеведучою, а також актрисою театру і кіно. Красуня також веде соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом з сотнями тисяч українців, які за нею стежать.

Цього разу Лілія опублікувала фото, на якому показалася в білій сорочці і штанях. Образ Ребрик доповнила стильною сумочкою. Красуня посміхалася, закривши очі від задоволення.

"Ось дивлюся на вас Лілічко і так ви схожі на Любов Поліщук, ви не родичі?", Поцікавилася одна фанатка, впомніная померлу легендарну актрису.

"Доброго ранку", - написала Лілія.

Фанати відразу почали активно ставити лайки і писати коментарі:

"Добрий ранок. Відмінного вам дня і якщо будуть зйомки, то відмінної і плідної роботи"," О так, від вас віє ніжною прохолодою"," Доброго ранку, відмінного вам для", " як завжди - Божественна. Захоплюватися. Приїжджайте до нас. Буде кава і до кави".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала свого вихованця.

Не так давно сім'я Ребрик вирішила завести собаку. У свіжому пості Instagram Ребрик показала, як підріс їх вихованець За останній час.

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