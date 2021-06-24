Гуморист Олександр Еллерт у соцмережі відповів на найцікавіші запитання від шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина знайшла своє кохання на популярному проекті "Холостячка". Обранцем зірки став гуморист Олександр Еллерт. Після реаліті-шоу пара почала жити разом і тепер вони майже нерозлучні. У соцмережі Instagram пара часто викладає спільні фото і відео, а нещодавно Саша вирішив відповісти на питання фанатів в сторіс. Треба сказати, що питання гумористу надсилали різноманітні, деякі з них стосувалися Ксенії Мішиної.
Так, один з шанувальників запитав Олександра, чи любить він Ксенію. На це Еллерт відповів вельми оригінально: "Відповім, як один з ютуб-класиків – природно". Відзначимо, що на відео він цю фразу вимовляє дуже специфічно з відповідною інтонацією.
Також Еллерт забавно відповів на питання про дітей, правда саме формулювання питання була дуже дивною: "Скільки хочеш дітей з Ксю?". На це Саша сказав: "Скільки хочу дітей з Ксю? Так, ну з Ксю вийде десь чотири, чотири з половиною таких повноцінних приголомшливих дитини. Тому, будемо брати максимум з неї, вичавлювати все".
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Також Олександр розповів про вагу Мішиной, за його словами вона важить 46,5 кілограма, а не 46, як він говорив раніше. І ще заявив, що не зміг би пробачити зраду коханої: "Зараз подумав, що напевно правильніше про це не думати".
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