Популярна співачка Даша Астаф'єва показала палкі кадри з нової фотосесії у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Даша Астаф'єва, яка не так давно потрапила в лікарню з важким діагнозом, вже поправилася і продовжує радувати своїх фанатів яскравими витівками. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в своєму Instagram результатами гарячої фотосесії, на якій з'явилася у відвертому образі.

Як видно, на нових знімках Даша відображена в цікавій локації, це тьмяна кімната з приглушеним світлом. Перед камерою зірка з'явилася у вельми спокусливому образі - на ній чорний мереживний корсет, який ледь утримує пишне декольте, а на плече вона накинула темний піджак. Волосся красуні зібрані в елегантну зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографій Астаф'єва загадково написала: "Опалювальний сезон всередині закінчений. Про це свідчать факти з розряду «ніяких більше вечірок» і «я малюю старі картини»". Користувачі в захваті від нових знімків зоряної красуні, її засипають компліментами в коментарях: "Найкраща", "Святі небеса", "Жінка моєї мрії", "А знаєте, я в тисячний раз скажу, що ви дуже красива", "Королева", "Поліція краси де?", "Даша, яка краса", "Справжня леді", "Красуня", "Прекрасно", "Очей не відірвати", "Дуже глибоко... третя шедевр", "Читати важко, що написано під фото".

Нагадаємо, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями.

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