Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, що стала дружиною Микити Добриніна, показала, як просувається ремонт їх "гніздечка"

Парочка купила величезний будинок, розташований в 20 хвилинах від центру Києва, ще восени минулого року. За їх попередніми підрахунками, в'їхати в нього вони повинні були навесні, але будівельні та ремонтні роботи все ще тривають.

"Ближче до весни хочеться бачити в будинку затишок і тепло. Офігенний інтер'єр, комфортні меблі з екологічних матеріалів. Я вже бачу свій спортзал і домашній кінотеатр", — ділився планами Добринін.

Зараз вони з Дашею поспішають з ремонтом подвійно, так як зовсім скоро у них з'явиться первісток - довгоочікуваний син. Однак, на фініші будівництва виникли проблеми. Про них Квіткова розповіла в своєму новому пості в Instagram, а також показала кілька фото, де вже проглядається білосніжний інтер'єр майбутнього "гніздечка", передає Politeka.net.

"Вчора ми з Микитою вирішили продати нирку, можливо не одну, після чергового чека за ремонтні роботи, - пожартувала Даша. - За підрахунками ми могли б купити вже дві квартири в центрі. Око смикається. Радує тільки те, що ми вже на фініші і ось-ось заїдемо в будинок. Мотивацію і сили дає маленький хлопчик всередині 🤍".

Користувачі підтримали блогершу і її чоловіка в коментарях:

"Так подобається ваше ставлення, з гумором по цій темі. Краще так, ніж бути сумним 💩 і говорити, що все погано"

"Даша, нирка не коштує так багато, як ви думаєте))) вже дізнавалися 😂"

"Ми теж так постійно жартуємо🤣 про нирку, якщо що🙈 а взагалі, будь-який результат не результат, без докладених зусиль😉 удачі вам у всіх справах! 👌💋"

"Даша, ну вже ж після пологів продавайте. Зараз недоречно 😅"

"Які ви молодці😍 вже дуже цікаво побачити будинок з ремонтом))))"

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