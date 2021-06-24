Відома модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала себе в ніжному образі

Як пише Politeka.net, 20-річна Соня не так давно відсвяткувала свій ювілей. Красуня хоч і живе в США, але відвідує бабусю в Україні. Дівчина вже зробила перші кроки в кар'єрі моделі і активно ділиться своєю роботою в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Соня вирішила згадати, як проходили зйомки в Москві. Красуня була в стильному великому капелюсі і білій сукні. На першому фото Євдокименко сиділа серед пшениці, а на другому кадрі фотограф зробив акцент на обличчі і декольте красуні.

"Донині одна з моїх улюблених фотосесій", - написала Соня під фотографією.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Миленька така щастя здоров'я любові", "яка краса", " а куди зникла Софія Михайлівна?".

Повідомлялося, що онук і внучка відомої співачки Софії Ротару виступили на фестивалі в Києві.

Як передає Politeka.net, 27-річний Анатолій Євдокименко виступив з діджейським сетом на фестивалі «Білі ночі» в Києві. Підтримати музиканта прийшла його рідна сестра Соня, яка в результаті танцювала весь виступ поруч з братом.

Нагадаємо, красунчик-онук Софії Ротару запалив на нічній вечірці в Києві

А ще Politeka повідомляла, що внучка Софії Ротару похвалилася красунчиком-братом, бабуся не стримала емоцій

Також Politeka писала, що внучка Софії Ротару засвітила сад та інтер'єри її розкішного маєтку під Києвом



