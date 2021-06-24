Ведучий Юрій Горбунов приготував барвистий, веселий, а головне - корисний сюрприз
Як відомо, 50-річний шоумен і його 37-річна дружина, теж ведуча, Катя Осадча очікують поповнення в родині. Малюк буде вже другою їх спільною дитиною - в 2018-му році у них народився син Іван. Також у Каті є ще 18-річний син Ілля від першого шлюбу.
Горбунов відповідально ставиться до виховання спадкоємців. Зокрема, в своєму новому пості в Instagram він показав, які подарунки приготував Вані, передає Politeka.net.
"Книжковий арсенал ще раз нагадує, книги - це світло. Особливо дитячі!!!",- йдеться в підписі.
Юрій прикупив і розклав відразу п'ять невеликих книжечок з яскравими обкладинками, мабуть, передчуваючи, як буде не один вечір читати їх синові, а потім і другому малюку.
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До цього Горбунов розповідав, які насичені вихідні були у нього з Ванею. Батько з хлопчиком відвідали Київський зоопарк, залишившись в повному захваті.
"Київський зоопарк несподівано приємно здивував! Цивілізована парковка, точки, де можна попити каву і з'їсти морозиво, дуже багато тварин - тигри, ведмеді, верблюди, різні кози, жирафи і багато дитячих атракціонів. Нам з Іваном сподобалося, - заявив Юрій і додав, - Рекомендую - не пошкодуєте! Єдиний недолік - є вольєри, які на ремонті! Влітку, мабуть, такого не повинно бути!".
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