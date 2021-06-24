Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав результат старанних тренувань

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк є популярним українським актором. Красунчик нещодавно закінчив роботу в третьому сезоні "Кріпосна", а також продовжує активно займатися спортом, ділячись результатами в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Тарас опублікував фото, на якому був без футболки. Красунчик стояв перед дзеркалом, демонструючи розкішну фігуру.

"Доброго ранку", - написав Тарас.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Бісиш","Фото закачаєшся". Взагалі не знаю, що написати. Ви завжди топ"," Норм підсушився"," гарного вам дня"," Доброго ранку вам"," Красава, так тримати","Доброго ранку, гарного дня".

Повідомлялося, що відомий український актор Тарас Цимбалюк здивував кадрами біля розкішної машини.

На свіжому фото Цимбалюк позував біля розкішної машини марки Porsche. Він сидів на асфальті, а на ззаду нього красувався автомобіль, про який він мріє. Багато шанувальників вирішили, що машина належить Цимбалюку, але він спростував ці домисли.

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