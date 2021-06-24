Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактор", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова є популярною українською телеведучою та актрисою. Красуня також любить записувати вірші, а ще активно веде соціальні мережі, де часто показує провокаційні образи.

Цей раз не став винятком, адже красуня позувала в кофті на відео. Красуня спустила наряд з плечей, натякаючи на відсутність білизни. Фотосесія в підсумку виявилася досить спокусливою.

"Пам'ятаєте, я розповідала про соціальний проект, в якому я взяла участь, щоб нагадати про те, як важливо проводити діагностику своєї шкіри хоча б раз на рік?

Суть проекту в тому, що всі бажаючі безкоштовно можуть пройти перевірку родимок у дерматологів", - написала Даша Трегубова.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасна ініціатива", "Даша, який крутий проект", "Шикарно", "дуже красива", "Суперська ініціатива".

Повідомлялося, що популярна телеведуча і актриса Дар'я Трегубова з колегами вирушила в тур по Хмельницькій області.

Цього разу Дар'я Трегубова поділилася кадрами свого туру з колегами. Зірка була в білій сорочці і джинсах, завершили її образ стильні аксесуари.

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