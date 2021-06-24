Відомий виконавець Олександр Пономарьов показав миле фото з сином-красенем

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Олександр Пономарьов, який був двічі розлучений, а нещодавно брав участь в шоу "Маска" в ролі Лева, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу артист показав миле фото, на якому показав сина-підлітка Сашу від другого шлюбу з Вікторією Мартинюк. Напередодні він повідомив, що хлопець житиме з ним цілий місяць.

На новому знімку Олександр з сином, названим на його честь, відображені під час купання в басейні, видно, що вони весело проводять час. Пономарьов мило посміхається в камеру, його волосся зачесане назад, а на очах стильне сонцезахисні окуляри. Хлопець теж мило посміхається, видно, що у нього брекети на зубах.

У підписі до фотографії зірковий батько написав: "Сашку Джуніора підстригли! Красунчик! Всім гарного Дня!". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото на сторінці артиста, відзначаючи, що 14-річний син дуже схожий на свого тата-артиста. "Красунчики", "Схожі", "Гарного дня!", "Хороший тато хороший син!", "Красунчики, люблю", "Чудово виглядаєте", "Гарного дня і відмінного відпочинку Вам!", "Дуже схожий на тата. Класні! Гарного відпочинку вам!", "Саша Джуніор красень. Тато, зніміть окуляри і Вам прилетить такий же комплімент. Гарного відпочинку!",- пишуть фанати.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов в особливий день поділився з українцями своїм болем: "Пам'ятаємо, любимо! Царство Небесне".

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