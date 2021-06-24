Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", блиснула фігурою в напівпрозорій сукні

Мер'єм Узерлі полюбилася глядачам завдяки своїй ролі Роксолани в серіалі" Величне століття", пише Politeka.net. Зірка виконала цю роль з 2011 по 2013 роки.

Зараз актриса знімається в інших картинах і серіалах, а також бере участь у цікавих фотосесіях. Красуня в одному з останніх постів продемонструвала струнку фігуру в напівпрозорій сукні.

До слова, під час зйомок у сазі фігура змінилася. Зокрема, зірка схудла, зумівши повернутися у форму після двох пологів.

Також на нових фото актриса була більш натуральною адже здавалося, на ній немає макіяжу, а її губи підкреслив лише красивий блиск.

"📸",- написала Узерлі.

Всього за 10 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Чудова", " ти найкраща🙌 🏻❤️", "як ти можеш бути такою красивою ?? ❤ ️ 🔥 ", "Краща з кращих ..... ❤ ️ ❤ ️ ", "Прекрасна" ," така красива, як завжди ми любимо тебе❤️", "така чудова", "Моя прекрасна жінка", " якраз дивлюся серіал з її участю😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "Нам не терпиться побачити вас в бойовику / трилері / мелодрамі, тому що ви крутіше Анджеліни Джолі ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі набрала вагу заради ролі в серіалі"Величне століття". Зірка стала налягати на солодощі, але після завершення зйомок, вона стала стежити за харчуванням.

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