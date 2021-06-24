Син хореографа і судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, показав, як проводить час з синами

Грег Чапкіс вже багато років живе в США, передає Politeka.net. За кордоном родич української легенди побудував успішну кар'єру і створив сім'ю.

Артист часто радує своїх підписників в Instagram кадрами свого відпочинку з дітьми, 12-річним Миколою і 5-річним Максимом, а також з дружиною Ембер.

Цього разу Грег показав, як зустрічає маленького сина, який катався на велосипеді. Хлопчик в шоломі прокотився по дорозі від свого будинку і назад. При цьому біля гаража його чекав не тільки батько, але мама і старший брат.

Пізніше син Григорія Чапкіса опублікував фото, як старший син на велосипеді приєднався до молодшого брата.

Нагадаємо, Грег Чапкіс в одному з інтерв'ю розповів, що заснував свою компанію "Chapkis Dance" у 2004 році і зараз вона набрала популярність по всьому світу, є три філії в США, в Італії і в Україні.

Зараз артист живе в США, в Сан-Франциско, в роботі йому допомагає дружина.

Зазначимо, Григорій Чапкіс був бальним танцюристом, а Грег віддав перевагу іншому напрямку – хіп-хоп.

Раніше ми писали, що Григорій Чапкіс помер у віці 91 рік. Українська легенда взимку минулого року потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією, після чого його здоров'я похитнулося. В силу похилого віку хореографу було важко подолати хворобу.

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