Відома українська співачка Оля Полякова показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно виступила в Києві та Полтаві, радуючи українців своїми хітами. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де регулярно ділиться цікавим контентом.
На нових фото Оля здалася у вузькому закритому купальнику, виставивши на огляд шикарні ніжки. Дівчина на першому знімку стояла обличчям до камери, а на другому - повернулася боком, демонструючи підтягнуті сідниці. Полякова навіть трошки задерла ніжку, роблячи знімок більш грайливим.
"Давай, що ти, розважай нас", - сказав голос за кадром.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
Повідомлялося, що співачка Оля Полякова порадувала публіку новими фото, показавши свою гордість.
На нових фото, які опублікувала співачка у своєму мікроблозі, старша Маша і молодша Аліса постали в яскравих образах. Перша позувала в незвичайній чорному капелюшку, розпустивши руді локони. На колінах у дівчини сидів їхній домашній улюбленець. Фото другої дівчинки було зроблено на відпочинку в Туреччині.
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