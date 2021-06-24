Популярна українська співачка Настя Каменських блиснула фігурою в красивій міні-сукні
Був час, коли відома артистка поправилася, повідомляє Politeka.net. Однак у підсумку вона довела свою фігуру до досконалості. Ще рік тому співачка зізналася, що за допомогою дієти і спорту вона скинула практично 20 кілограмів.
"Друзі! Всіх чекаю 1.07 в Cuba Camp💃 🏻 буде багато несподіваного і сек**ного❤️🔥", - написала співачка, яка побалувалася на вулиці.
Публікація швидко зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.
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"Красунечка, така справжня😍 😍 😍", " завтра в Харкові вас чекали. А концерт скасували😢", " мені здається, в минуле не сильно хочеться, швидше 1.07️️", "такі шкарпетки красиві", "скромність де? ВАУ та НУ скромність адже є 🔥 🔥 любимо❤️", "Так вами пишаюся!!.🚀 🚀 🚀 ви мене мотивуєте і змушуєте рухатися вперед!😊 ",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Настя Каменських навесні цього року показала, як виглядала до схуднення і попросила не судити її строго.
Нагадаємо, Каменських в міні-шортиках дісталося за зовнішній вигляд на прогулянці з подругою: "Настя, який у вас розмір...".
Як повідомляла Politeka, Каменських блиснула схудлою фігурою у вузьких велосипедках:»кішечка вийшла погуляти".
Також Politeka писала, що Каменських розкрила сукню, показавши "самий сік" в новому бікіні: фото біля басейну.