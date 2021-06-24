Популярна українська співачка Настя Каменських блиснула фігурою в красивій міні-сукні

Був час, коли відома артистка поправилася, повідомляє Politeka.net. Однак у підсумку вона довела свою фігуру до досконалості. Ще рік тому співачка зізналася, що за допомогою дієти і спорту вона скинула практично 20 кілограмів.

Насті довелося повністю відмовитися від солодкого, але зараз вона дозволяє собі шматочок чізкейку. Всім, хто хоче скинути вагу, артистка радить робити зарядку натщесерце, адже так швидше спалюються калорії.

У новому пості свого аккаунта в Instagram співачка продемонструвала красиву фігуру в кокетливій міні-сукні з декольте. Зірка вразила стрункими ніжками, надівши сітчасті шкарпетки під босоніжки.

"Друзі! Всіх чекаю 1.07 в Cuba Camp💃 🏻 буде багато несподіваного і сек**ного❤️🔥", - написала співачка, яка побалувалася на вулиці.

Публікація швидко зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Красунечка, така справжня😍 😍 😍", " завтра в Харкові вас чекали. А концерт скасували😢", " мені здається, в минуле не сильно хочеться, швидше 1.07️️", "такі шкарпетки красиві", "скромність де? ВАУ та НУ скромність адже є 🔥 🔥 любимо❤️", "Так вами пишаюся!!.🚀 🚀 🚀 ви мене мотивуєте і змушуєте рухатися вперед!😊 ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських навесні цього року показала, як виглядала до схуднення і попросила не судити її строго.

Нагадаємо, Каменських в міні-шортиках дісталося за зовнішній вигляд на прогулянці з подругою: "Настя, який у вас розмір...".

Як повідомляла Politeka, Каменських блиснула схудлою фігурою у вузьких велосипедках:»кішечка вийшла погуляти".

Також Politeka писала, що Каменських розкрила сукню, показавши "самий сік" в новому бікіні: фото біля басейну.