Відома українська співачка Олександра Зарицька, зірка гурту KAZKA, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Зарицька стала популярною українською співачкою. Дівчина прославилася ще на шоу "Х-Фактор", де заспівала пісню "Свята". Після цього красуня випустила пісню" Плакала", яка стала справжнім світовим хітом. Олександра також розвиває соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.
На новому фото, яке Зарицька опублікувала в Instagram, красуня позувала в напівпрозорій сукні. Дівчина стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон, а образ доповнила стильними окулярами.
"Львів. Ми їдемо. Ната, моя Кресна фея", - написала Олександра під фото.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Дівчинка та її нетвереза мати зникли посеред водосховища під Києвом: рятувальники кинулися на допомогу
Не стало легенди київського "Динамо": його заслуги перед клубом неоціненні
У ДТП на українській трасі загинули люди, серед постраждалих діти: кадри і деталі аварії
Меладзе втратив близьку людину, перші подробиці трагедії: "Спасибі тобі за все"
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
Повідомлялося, що солістка популярної української групи Kazka, Олександра Зарицька показала, як займається спортом.
Відповідні відео з'явилися в сторіс Instagram Олександри. Співачка бігла в жовтій маєчці з глибоким декольте, і через рух її форми підстрибували.
Варто відзначити, що також красуня була в Жовтих лосинах, а завершила вона образ спеціальним поясом, кепочкою і стильними окулярами.
Нагадаємо, що солістка KAZKA в легкій білій сукні захопила чуттєвим чином
Також Politeka писала, що солістка KAZKA з дружиною Остапчука засвітилася в компанії завидних красенів
А ще Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Зарицька потрусила пишними формами в рожевому купальнику