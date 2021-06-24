Відома українська співачка Олександра Зарицька, зірка гурту KAZKA, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Зарицька стала популярною українською співачкою. Дівчина прославилася ще на шоу "Х-Фактор", де заспівала пісню "Свята". Після цього красуня випустила пісню" Плакала", яка стала справжнім світовим хітом. Олександра також розвиває соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На новому фото, яке Зарицька опублікувала в Instagram, красуня позувала в напівпрозорій сукні. Дівчина стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон, а образ доповнила стильними окулярами.

"Львів. Ми їдемо. Ната, моя Кресна фея", - написала Олександра під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

Повідомлялося, що солістка популярної української групи Kazka, Олександра Зарицька показала, як займається спортом.

Відповідні відео з'явилися в сторіс Instagram Олександри. Співачка бігла в жовтій маєчці з глибоким декольте, і через рух її форми підстрибували.

Варто відзначити, що також красуня була в Жовтих лосинах, а завершила вона образ спеціальним поясом, кепочкою і стильними окулярами.

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