Дружина актора Дмитра Ступки Поліна Логунова розбурхала мережу незвичайним фото

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча і блогер Поліна Логунова, яка є дружиною українського актора Дмитра Ступки, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравим фото, на якому зображена разом з красунчиком-чоловіком.

Як видно, на знімку парочка відображена на якомусь заході, вони стоять з келихами в руках. Для виходу в люди Поліна вибрала зухвале латексне плаття яскравого червоного кольору, яке красиво підкреслило її струнку фігуру і пружне декольте. волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка. Ззаду обіймає дружину ошатний Дмитро Ступка - на ньому Темний класичний костюм з блакитною сорочкою.

У підписі до фотографії Логунова загадково написала: "Хочеться повеселитися". А користувачі тут же почали обговорювати новий знімок пари: "Не жарко в такій сукні?", "Опа... знову вони. Добре виглядайте", "Це плаття вогонь, і ви в ньому! Фото приємно дивитися", "Як кадр з фільму", "Красиві", "Які красиві", "Як ви схожі", "Чарівні", "Дуже красива пара", "Які ви схожі".

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